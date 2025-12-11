Вооруженные силы Украины (ВСУ) обнулили начальницу медпункта батальона 156-й бригады Ярину Мруць за дружбу с попавшим в российский плен военнослужащим. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ "обнулило" женщину — начальника медпункта 156-й отдельной механизированной бригады за общение со своим другом в плену», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Мруць обменивалась сообщениями с военнослужащим Андреем Гавлицким. Сослуживцы женщины узнали о переписке и сообщили командования, после чего ее перевели в штурмовое подразделение и обнулили.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ минируют тела сослуживцев в Запорожской области. Кроме того, сообщалось, что украинские военные при помощи дронов добивают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.