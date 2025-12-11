Юрий Лоза раскрыл истинное происхождение гор

Певец Юрий Лоза назвал горы морщинами Земли

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал об истинном происхождении гор, сравнив их с морщинами Земли. Его слова передает «Абзац».

Артист заявил, что в старинных русских летописях упоминаются три светила — Солнце, Луна и Лилия. Последний из них якобы упал на Землю, оставив огромный след длиной две тысячи километров. В результате этой катастрофы материки сдвинулись и возникли горные образования. «Это как будто сморщилась немножко Земля», — считает Лоза.

Исполнитель хита «Плот» сравнил планету со сморщенной бумажкой, лежащей на столе, где морщинки и есть горы, появившиеся после падения на Землю небесного тела. «Когда нам говорят, что это происходило в течение миллионов лет, то мы можем посмотреть на карту и увидеть, что нет, иначе они бы так не вздыбились», — подчеркнул он.

В 2020 году Лоза вступился за теорию плоской Земли и привел аргументы в ее поддержку. Он заявил, что моряки никогда не пользуются глобусом, самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии. Певец также отметил, что в случае, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.