Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:43, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о «плане Маршалла» для Украины

Зеленский: Для Украины могут создать аналог плана Маршалла
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для Украины в рамках мирного соглашения могут создать аналог плана Маршалла — программы экономической помощи США для Западной Европы после Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина и США подпишут соглашения по восстановлению страны и экономики, а также о гарантиях безопасности. При этом политик подчеркнул, что это могут быть параллельные процессы.

Кроме того, Зеленский заявил, что США рассчитывают получить от Киева ответ по мирному соглашению с Россией к Рождеству. При этом он отметил, что конкретных ультимативных рамок по сроку ответа установлено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Россиян научили ездить в гололедицу

    У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

    Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

    В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

    Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

    Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok