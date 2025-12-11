Зеленский высказался о «плане Маршалла» для Украины

Зеленский: Для Украины могут создать аналог плана Маршалла

Для Украины в рамках мирного соглашения могут создать аналог плана Маршалла — программы экономической помощи США для Западной Европы после Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина и США подпишут соглашения по восстановлению страны и экономики, а также о гарантиях безопасности. При этом политик подчеркнул, что это могут быть параллельные процессы.

Кроме того, Зеленский заявил, что США рассчитывают получить от Киева ответ по мирному соглашению с Россией к Рождеству. При этом он отметил, что конкретных ультимативных рамок по сроку ответа установлено не было.