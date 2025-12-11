Жена российского миллиардера снялась в облегающей спортивной форме

Жена миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова снялась в мини-шортах

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в откровенной спортивной форме. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 372 тысячи подписчиков.

31-летняя манекенщица запечатлела себя в полный рост в зеркале тренажерного зала с видом на бассейн и пальмы. Она позировала в черном наряде, который включал в себя облегающий топ с глубоким декольте и мини-шорты.

Также избранница предпринимателя уложила волосы в гладкий низкий хвост, надела белые носки и массивные кроссовки.

