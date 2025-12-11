12 декабря в России отмечают День Конституции, а также Всероссийский день приема граждан. В мире на эту дату приходятся Международный день нейтралитета и Международный день охвата услугами здравоохранения. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Конституции

Основной закон Российской Федерации был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. В нем участвовали более 58 миллионов избирателей. 25 декабря того же года Конституция официально вступила в силу, а через год дата принятия документа стала праздничной.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Общероссийский день приема граждан

С 2013 года в честь Дня Конституции жители России могут лично обратиться в приемную президента (и в Москве, и в других городах), в органы исполнительной власти и местного самоуправления с любыми волнующими их вопросами. Для приема нужен только паспорт, подойти можно с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Праздники в мире

Международный день нейтралитета

Нейтралитет в политике и в международных отношениях — это отказ государства от участия в войне. Если речь о мирном времени — отказ от вступления в военные блоки. По мнению ООН, национальная политика нейтралитета может содействовать укреплению международного мира и безопасности как в отдельных регионах, так и на глобальном уровне.

День иероглифов в Японии

Праздник еще называют Днем кандзи, так как он посвящен этой китайской системе письма, распространенной в Японии. 12 декабря жители страны выбирают иероглиф года, который обычно олицетворяет какое-то значимое событие уходящих месяцев. В прошлом году им стал знак zei, обозначающий «налоги».

Фото: Niketh Vellanki / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 декабря

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

День пряничного домика;

День отечественной истории в Ульяновской области.

Какой церковный праздник 12 декабря

День памяти святителя Мардария, епископа Американского и Канадского

Епископ Мардарий (в миру Иван Ускокович) родился в 1889 году в Черногории. В 1909 году он принял монашество, а вскоре его отправили на службу в Россию. В 1916 году он окончил Петроградскую духовную академию, получив степень кандидата богословия, и стал преподавать.

В 1917-м Мардария назначили главой Сербской миссии в Америке, а в 1925-м избрали епископом Американским и Канадским. Центром вновь созданной епархии стал учрежденный Мардарием монастырь Саввы Сербского в Либертивилле. До самой кончины в 1935 году он управлял сербскими приходами в США.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 декабря

День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников

День памяти мученика Филумена Анкирского

День памяти преподобного Акакия Синайского

Приметы на 12 декабря

По народному календарю 12 декабря — Парамон Зимоуказатель. На Руси в этот день запасались дровами на зиму, пока лес окончательно не замело снегом.

Мести пол в этот день — значит выметать благополучие.

Стричь волосы детям — значит «состригать» их ум.

Красное небо с утра — весь декабрь будет ясным.

Кто родился 12 декабря

Российский актер и юморист начинал свою карьеру как член команды КВН «Уральские пельмени». Также снимался в телепрограммах «Наша Russia», «Прожекторпэрисхилтон», Comedy Club и многих других проектах.

Фрэнк Синатра (1915 — 1998)

Американский певец итальянского происхождения, одиннадцатикратный лауреат «Грэмми». Его при жизни признали эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в исполнении Фрэнка Синатры считаются классикой эстрады, на них выросло не одно поколение меломанов.

Фото: 1996-98 AccuSoft Inc / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кто еще родился 12 декабря