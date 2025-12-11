12 декабря в России отмечают День Конституции, а также Всероссийский день приема граждан. В мире на эту дату приходятся Международный день нейтралитета и Международный день охвата услугами здравоохранения. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День Конституции
Основной закон Российской Федерации был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. В нем участвовали более 58 миллионов избирателей. 25 декабря того же года Конституция официально вступила в силу, а через год дата принятия документа стала праздничной.
Общероссийский день приема граждан
С 2013 года в честь Дня Конституции жители России могут лично обратиться в приемную президента (и в Москве, и в других городах), в органы исполнительной власти и местного самоуправления с любыми волнующими их вопросами. Для приема нужен только паспорт, подойти можно с 12:00 до 20:00 по местному времени.
Праздники в мире
Международный день нейтралитета
Нейтралитет в политике и в международных отношениях — это отказ государства от участия в войне. Если речь о мирном времени — отказ от вступления в военные блоки. По мнению ООН, национальная политика нейтралитета может содействовать укреплению международного мира и безопасности как в отдельных регионах, так и на глобальном уровне.
День иероглифов в Японии
Праздник еще называют Днем кандзи, так как он посвящен этой китайской системе письма, распространенной в Японии. 12 декабря жители страны выбирают иероглиф года, который обычно олицетворяет какое-то значимое событие уходящих месяцев. В прошлом году им стал знак zei, обозначающий «налоги».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 декабря
- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;
- День пряничного домика;
- День отечественной истории в Ульяновской области.
Какой церковный праздник 12 декабря
День памяти святителя Мардария, епископа Американского и Канадского
Епископ Мардарий (в миру Иван Ускокович) родился в 1889 году в Черногории. В 1909 году он принял монашество, а вскоре его отправили на службу в Россию. В 1916 году он окончил Петроградскую духовную академию, получив степень кандидата богословия, и стал преподавать.
В 1917-м Мардария назначили главой Сербской миссии в Америке, а в 1925-м избрали епископом Американским и Канадским. Центром вновь созданной епархии стал учрежденный Мардарием монастырь Саввы Сербского в Либертивилле. До самой кончины в 1935 году он управлял сербскими приходами в США.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 декабря
- День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников
- День памяти мученика Филумена Анкирского
- День памяти преподобного Акакия Синайского
Приметы на 12 декабря
По народному календарю 12 декабря — Парамон Зимоуказатель. На Руси в этот день запасались дровами на зиму, пока лес окончательно не замело снегом.
- Мести пол в этот день — значит выметать благополучие.
- Стричь волосы детям — значит «состригать» их ум.
- Красное небо с утра — весь декабрь будет ясным.
Кто родился 12 декабря
Сергей Светлаков (48 лет)
Российский актер и юморист начинал свою карьеру как член команды КВН «Уральские пельмени». Также снимался в телепрограммах «Наша Russia», «Прожекторпэрисхилтон», Comedy Club и многих других проектах.
Фрэнк Синатра (1915 — 1998)
Американский певец итальянского происхождения, одиннадцатикратный лауреат «Грэмми». Его при жизни признали эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в исполнении Фрэнка Синатры считаются классикой эстрады, на них выросло не одно поколение меломанов.
Кто еще родился 12 декабря
- Маим Бялик (50 лет) — американская актриса, известная по сериалу «Теория большого взрыва»
- Федор Конюхов (74 года) — советский и российский путешественник
- Леонид Быков (1928 — 1979) — советский актер