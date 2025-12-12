Реклама

Силовые структуры
14:37, 12 декабря 2025Силовые структуры

Банда подростков обстреляла россиянина в центре города

В Петербурге полиция задержала 3 подростков за обстрел прохожего
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих 17-летних подростков, которые обстреляли незнакомого им местного жителя в центре города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

У одного из них изъят светошумовой пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел около 4:30 11 декабря. Между 38-летним местным жителем и тремя подростками произошел конфликт, в результате которого подростки выстрелили из сигнального пистолета, а потом избили мужчину и скрылись с места происшествия. У потерпевшего диагностированы ушибы.

Ранее в Волгограде осудили мужчину, ранившего из винтовки прохожего.

