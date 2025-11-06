Стрелявший из винтовки россиянин ранил прохожего

В Волгограде осудили мужчину, ранившего из винтовки прохожего

В Волгограде осудили мужчину, ранившего из винтовки прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, утром 26 декабря 2024 года 23-летний местный житель устроил стрельбу на улице. Он передвигался с пневматической винтовкой и стрелял в воздух, а затем выстрелил в случайного прохожего, попав ему в бедро. Злоумышленник приблизился к пострадавшему и стал угрожать выстрелом в голову.

Потерпевший смог успокоить стрелка, и они разошлись. Спустя час мужчина обнаружил у себя ранение и вызвал сотрудников полиции.

В суде подсудимый полностью признал вину и рассказал, что не знал о заряженной винтовке, — он был уверен что стреляет воздухом. Волгоградский городской суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

