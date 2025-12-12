Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 12 декабря 2025Мир

Британия решила не полагаться на США в вопросе безопасности

Карнс: Британия перестанет полагаться на США и увеличит инвестиции в оборону
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания перестанет полагаться на США в вопросе безопасности и увеличит инвестиции в собственную оборону. Об этом заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс в интервью The Daily Telegraph.

«Последние 50 — 60 лет мы полагались на гарантии безопасности США, и теперь, когда США сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не столь откровенны, как прежде», — сказал он.

В прошлом, в войнах, которые происходили по желанию Британии, она перекладывала боевую мощь на другие стороны. По мнению Карнса, теперь Лондон должен повысить боевую мощь во всех родах своих войск.

«Реальность такова, что [президент США Дональд] Трамп признал свою полную приверженность НАТО и статье пятой, но существует проблема с ресурсами, из-за которой им необходимо искать ресурсы как на Востоке, так и на Западе», — добавил замглавы британского оборонного ведомства.

Ранее издание Politico писало, что у НАТО нет планов действий на случай выхода США из альянса. Также отмечалось, что сейчас западные чиновники интерпретируют сигналы от американской администрации не как предвестник выхода Вашингтона из альянса, а как «мощный сигнал к пробуждению для Европы».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Глава МИД Франции объяснил бессрочную заморозку российских активов

    Банда подростков обстреляла россиянина в центре города

    Помощник Путина описал предложения Зеленского одним прилагательным

    Привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок

    Ветерана войны в Чечне выставили на мороз из российской больницы

    Врач раскрыла говорящий об ожирении индекс массы тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok