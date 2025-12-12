Британия решила не полагаться на США в вопросе безопасности

Карнс: Британия перестанет полагаться на США и увеличит инвестиции в оборону

Великобритания перестанет полагаться на США в вопросе безопасности и увеличит инвестиции в собственную оборону. Об этом заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс в интервью The Daily Telegraph.

«Последние 50 — 60 лет мы полагались на гарантии безопасности США, и теперь, когда США сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не столь откровенны, как прежде», — сказал он.

В прошлом, в войнах, которые происходили по желанию Британии, она перекладывала боевую мощь на другие стороны. По мнению Карнса, теперь Лондон должен повысить боевую мощь во всех родах своих войск.

«Реальность такова, что [президент США Дональд] Трамп признал свою полную приверженность НАТО и статье пятой, но существует проблема с ресурсами, из-за которой им необходимо искать ресурсы как на Востоке, так и на Западе», — добавил замглавы британского оборонного ведомства.

Ранее издание Politico писало, что у НАТО нет планов действий на случай выхода США из альянса. Также отмечалось, что сейчас западные чиновники интерпретируют сигналы от американской администрации не как предвестник выхода Вашингтона из альянса, а как «мощный сигнал к пробуждению для Европы».