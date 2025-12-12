Британия выступила с обещанием по мирному плану США

Хили: Британия готова взять на себя тяжелую работу после мира на Украине

Великобритания готова взять на себя «тяжелую работу» после наступления мира на Украине, если план президента США Дональда Трампа будет воплощен. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает Fox News.

«Мы готовы вовлечься, когда он ускорит ход переговоров так, как это может сделать только президент Трамп», — пообещал глава оборонного ведомства.

По словам Хили, если американский лидер сможет добиться соглашения о прекращении огня на Украине, Лондон готов «взять на себя тяжелую работу в Европе».

В конце ноября глава Минобороны Британии заявил, что Лондон утвердил план отправки войск Соединенного Королевства на Украину.