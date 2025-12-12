Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 12 декабря 2025Мир

Британия выступила с обещанием по мирному плану США

Хили: Британия готова взять на себя тяжелую работу после мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания готова взять на себя «тяжелую работу» после наступления мира на Украине, если план президента США Дональда Трампа будет воплощен. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает Fox News.

«Мы готовы вовлечься, когда он ускорит ход переговоров так, как это может сделать только президент Трамп», — пообещал глава оборонного ведомства.

По словам Хили, если американский лидер сможет добиться соглашения о прекращении огня на Украине, Лондон готов «взять на себя тяжелую работу в Европе».

В конце ноября глава Минобороны Британии заявил, что Лондон утвердил план отправки войск Соединенного Королевства на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Парам с несовместимыми сексуальными фантазиями дали совет

    Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

    В «Ахмате» рассказали о «полке смерти» ВСУ

    Россиянам назвали подходящие для покупки ценные бумаги

    Появились подробности о пострадавших в результате удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери

    Вскрылись злоупотребления спиртным фигурантки дела Долиной

    Британия выступила с обещанием по мирному плану США

    Прохор Шаляпин поселил рядом с собой мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok