«Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

Лондон утвердил план отправки войск Соединенного Королевства на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернем и какую роль они будут играть», — сказал британский министр. Он уточнил, что планы по отправке военных на Украину будут доработаны с другими членами так называемой «коалиции желающих» с учетом потребностей Киева и скорректированы в соответствии с условиями мирного соглашения.

Эти планы означают, что, когда наступит мир, мы будем готовы Джон Хили министр обороны Великобритании

По словам британского министра, отправка военного контингента на Украину запланирована с целью «помочь обеспечить этот мир на долгосрочную перспективу».

Лондон готов потратить больше 100 миллионов фунтов стерлингов на развертывание войск на Украине

Британия готова отправить своих военных на Украину лишь после достижения мирного соглашения по конфликту, ранее заявлял Хили. Предполагается, что британские военнослужащие будут обучать украинских военных вдали от линии фронта. Кроме того, военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и море.

По словам Хили, Лондон уже выделил «значительно больше» 100 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Эти средства покроют первоначальные расходы на размещение войск и техники на Украине в случае заключения мирного соглашения.

Фото: Leon Neal / Getty Images

Вместе с тем британский дипломат Ян Прауд заявлял, что страны Европы не планируют направлять военные контингенты на Украину. По его словам, у них для этого недостаточно войск.

Знаете, если бы мы могли собрать по десять тысяч человек, то нам бы повезло Ян Прауд британский дипломат

При этом Прауд отметил, что единственной страной, которая теоретически могла бы направить войска на Украину, остается Германия, однако у Берлина также имеются экономические проблемы.

О готовности 26 стран «коалиции желающих» отправить войска на Украину 4 сентября заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, именно такое количество стран официально обязалось «развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе».

Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

В Британии призывали отправить войска на Украину до заключения мира

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал отправить войска Соединенного Королевства на Украину до того, как конфликт будет завершен. По его словам, уже сейчас большая часть страны безопасна для нахождения там британского контингента.

Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением Борис Джонсон экс-премьер Великобритании

Британская газета The Guardian, ссылаясь на источники, также писала, что армия Соединенного Королевства может вступить в украинский конфликт или же принять участие в так называемых миротворческих операциях.

Однако военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что все заявления о вводе войск НАТО на Украину сводятся к тому, что они там могут оказаться только после прекращения огня и при американской поддержке.

Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня Скотт Риттер военный аналитик

При этом он подчеркнул, что Европа не отправит войска на Украину без поддержки США. Вашингтон же, по мнению Риттера, не пойдет на этот шаг.