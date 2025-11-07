Стало известно о готовности британской армии вступить в конфликт на Украине

Guardian: Британская армия готова вступить в украинский конфликт

Армия Великобритании может вступить в украинский конфликт или же принять участие в так называемых миротворческих операциях, применяя весь спектр военных возможностей. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники.

«Военные источники <…> заявили, что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками», — говорится в материале.

В свою очередь замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард отмечает, что страна намерена всячески поддерживать союзников по НАТО, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга альянса, и это является главной миссией Великобритании.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили допустил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине.