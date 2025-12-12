Реклама

07:30, 12 декабря 2025

Бывшая монахиня раскрыла правду о сексе в монастыре

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Importer-Exporter1, служившая монахиней на протяжении десяти лет, раскрыла правду об интимной стороне жизни в женском монастыре. По ее словам, именно к ней никто никогда не обращался с непристойными просьбами или предложениями.

«Однако там были любившие вызывающе одеваться сестры, которым нравилось, когда их хвалили за внешность. Это могла быть облегающая одежда или вещи с глубоким вырезом. Да, есть наша официальная "форма", которую мы носили во время молитв и посещения церкви, а также вне дома. Но дома и в повседневном быту мы могли надевать гражданские вещи», — написала женщина.

Она добавила, что при поступлении в монастырь ей задавали вопросы о ее отношении к сексу и опыте в интимной жизни. Однако уже после этого в диалогах с другими сестрами эта тема не всплывала и, по ее мнению, просто подавлялась.

Ранее другой пользователь Reddit, на протяжении 11 лет работавший в яхтенной индустрии и даже служивший капитаном суперъяхты, рассказал о том, как строятся отношения между членами экипажа и гостями круизов. По его словам, сексуальные отношения между плывущими на корабле возможны, но с некоторыми оговорками.

