Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:31, 12 декабря 2025Россия

Описана ситуация на месте падения боеприпаса в столице российского региона

Мэр Белгорода Демидов: На месте падения боеприпаса работают взрывотехники
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

В районе падения боеприпаса в Белгороде продолжают работать взрывотехники, а также дежурят сотрудники городских управ. Так ситуацию на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) описал в Telegram мэр столицы Белгородской области Валентин Демидов.

По словам Демидова, жители района, в котором упал снаряд, по-прежнему находятся в пунктах временного размещения. Рядом с местом происшествия остаются представители экстренных служб, которые не дают жителям вернуться в дома — некоторые белгородцы только возвращаются с работы и еще не знают о ЧП.

«Люди переживают, это понятно, но лучше подождать. Все вернутся домой, как только мы будем уверены в том, что это безопасно», — написал в блоге глава столицы региона.

О падении боеприпаса в Белгороде сообщалось днем 12 декабря. Чей был снаряд, не уточняется. Также в 2024 году в Белгороде падала авиабомба ФАБ-500. Тогда в Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

    Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

    В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

    Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

    Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

    Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

    Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    Стало известно о недвижимости ведущей шоу «Давай поженимся!»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok