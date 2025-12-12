Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 12 декабря 2025Россия

В российском городе на социальный объект упал боеприпас

Гладков сообщил о падении боеприпаса на социальный объект в Белгороде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде на социальный объект упал боеприпас. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Белгороде на территории социального объекта. Жертв и пострадавших нет. Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», — написал он.

Всех людей, находившихся в здании, вывели в безопасное место. Сейчас специалисты вывозят граждан, проживающих в радиусе 300 метров от социального объекта.

В 2024 году в Белгороде упала авиабомба ФАБ-500. Тогда в Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом. Два дня спустя на месте происшествия нашли еще один снаряд этого типа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    ВСУ отправили в бой под Харьков 300 бразильцев

    Российский город целиком остался без отопления

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok