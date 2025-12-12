В российском городе на социальный объект упал боеприпас

Гладков сообщил о падении боеприпаса на социальный объект в Белгороде

В Белгороде на социальный объект упал боеприпас. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Белгороде на территории социального объекта. Жертв и пострадавших нет. Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», — написал он.

Всех людей, находившихся в здании, вывели в безопасное место. Сейчас специалисты вывозят граждан, проживающих в радиусе 300 метров от социального объекта.

В 2024 году в Белгороде упала авиабомба ФАБ-500. Тогда в Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом. Два дня спустя на месте происшествия нашли еще один снаряд этого типа.