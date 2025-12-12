Реклама

14:02, 12 декабря 2025Силовые структуры

Привычка рассылать фотографии полового члена привела россиянина к проблемам с законом

В Пензе разославший 200 фото члена пенсионер стал фигурантом дела о порнографии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пензе российскому пенсионеру грозит шесть лет колонии по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, пожилой мужчина искал любовь на сайтах знакомств. Не желая тратить время на долгие беседы, ловелас рассылал женщинам фотографии своего полового члена. Всего дедушка переслал порядка 200 интимных снимков жительницам города. Некоторые остались недовольны увиденным и написали заявление в полицию. Вскоре мужчину вычислили и задержали.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий.

