Привычка рассылать фотографии полового члена привела россиянина к проблемам с законом

В Пензе разославший 200 фото члена пенсионер стал фигурантом дела о порнографии

В Пензе российскому пенсионеру грозит шесть лет колонии по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, пожилой мужчина искал любовь на сайтах знакомств. Не желая тратить время на долгие беседы, ловелас рассылал женщинам фотографии своего полового члена. Всего дедушка переслал порядка 200 интимных снимков жительницам города. Некоторые остались недовольны увиденным и написали заявление в полицию. Вскоре мужчину вычислили и задержали.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий.