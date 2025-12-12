Реклама

19:26, 12 декабря 2025

Депутат Рады рассказал о способах сменить режим Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Режим Зеленского не сменить путем выборов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского не сменить с помощью выборов. Об этом написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Этот режим не уйдет через бюллетени — он уйдет вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений», — порассуждал депутат.

По его словам, учитывая обрушающийся фронт, потери среди военных, отсутствие помощи, пенсий и лечения у ветеранов и лишения будущего у десятков тысяч украинских детей, украинская власть капитулирует политическим или военным способом.

Ранее Дмитрук заявил, что Украина не может позволить президенту Владимиру Зеленскому сорвать мирные инициативы, над которыми работает множество мировых лидеров. Парламентарий подчеркнул, что процветание и стабильность Украине может принести лишь мирное сосуществование с Россией.

