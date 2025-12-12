Девушка узнала истинный возраст бойфренда и мгновенно решила расстаться с ним

Пользовательница Reddit с ником RevolutionLanky7704 пожаловалась на своего бойфренда. По словам 22-летней девушки, тот, говоря о своем возрасте, использовал формулировку «30 с небольшим».

«Но недавно я нашла в интернете информацию о том, что ему на самом деле почти 50 лет. И чем больше я на него смотрю, тем больше понимаю… он действительно выглядит на этот возраст. Теперь я не могу этого развидеть», — написала автор.

Она добавила, что решила прекратить отношения со своим избранником, но сильно переживает из-за этого, поскольку он все время заботился о ней. Девушка призналась, что чувствует себя потерянной и убитой горем.

Многие пользователи удивились тому, как почти 50-летний мужчина «смог продать себя» в качестве 30-летнего. Однако другие комментаторы отметили, что нынешнее молодое поколение с трудом различает возраст тех, кто старше.

«Мои 18-летние ученики не могут отличить 30-летних от 50-летних, что меня очень забавляет. Я могу назвать им любое число в диапазоне от 28 до 59 лет, и они поверят, хотя мне 37», — написала одна из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как не задумываясь рассталась со своим молодым человеком, с которым встречалась три года. По ее словам, поводом для этого стал лишь один его телефонный звонок.