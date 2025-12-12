Дмитриев сравнил генсека НАТО с персонажем «Игры престолов»

Дмитриев сравнил Рютте с Королем ночи из «Игры престолов» после его слов о войне

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил генерального секретаря НАТО Марка Рютте с Королем ночи из сериала «Игра престолов» после его слов о подготовке Европы к войне. Свое заявление Дмитриев опубликовал в Telegram-канале.

«Маски сняты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте без маски», — отметил спецпредставитель российского лидера.

Таким образом он подписал кадр из «Игры престолов», на котором изображен Король ночи — воинственный персонаж, возглавлявший армию человекоподобных «белых ходоков», сражавшихся с людьми.

Ранее Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона.