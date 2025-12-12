Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 12 декабря 2025Мир

Дмитриев сравнил генсека НАТО с персонажем «Игры престолов»

Дмитриев сравнил Рютте с Королем ночи из «Игры престолов» после его слов о войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: сериал «Игра престолов»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил генерального секретаря НАТО Марка Рютте с Королем ночи из сериала «Игра престолов» после его слов о подготовке Европы к войне. Свое заявление Дмитриев опубликовал в Telegram-канале.

«Маски сняты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте без маски», — отметил спецпредставитель российского лидера.

Таким образом он подписал кадр из «Игры престолов», на котором изображен Король ночи — воинственный персонаж, возглавлявший армию человекоподобных «белых ходоков», сражавшихся с людьми.

Ранее Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Глава МИД Франции объяснил бессрочную заморозку российских активов

    Банда подростков обстреляла россиянина в центре города

    Помощник Путина описал предложения Зеленского одним прилагательным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok