Экономика
10:19, 12 декабря 2025Экономика

ЕАЭС отменил пошлины на ввоз электромобилей в ряде стран

РИА Новости: Некоторые страны ЕАЭС освободили от пошлин на ввоз электромобилей
Светлана Ходос

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Межправительственный совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принял решение отменить в 2026 году пошлины на импорт электрокаров в Белоруссию, Армению и Киргизию. Об этом сообщает РИА Новости.

«На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран Евразийского экономического союза договорились предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году. Решение касается "чистых электричек" (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Беларусь в количестве 20 тысяч штук, а также "чистых электричек" и "последовательных гибридов" (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Армению в количестве 15 тысяч штук и в Кыргызстан в количестве 15 тысяч штук», — говорится в решении Евразийской экономической комиссии.

Мера должна стимулировать спрос на подобный транспорт, а также на развитие зарядной инфраструктуры в Белоруссии, Армении и Киргизии.

Воспользоваться льготой смогут только постоянно проживающие в этих странах граждане. В документе также указано, что передавать права владения и пользования на электромобили запрещено гражданам России и Казахстана, а в случае с гибридами — еще и Белоруссии.

Тем временем из актуального отчета международной аналитической группы EY следует, что мировой автомобильный рынок активно возвращается к машинам с традиционными двигателями. Все больше покупателей предпочитают бензиновый мотор в автомобиле.

