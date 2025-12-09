Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 9 декабря 2025Экономика

В мире резко вырос спрос на машины с одним видом двигателей

Reuters: В мире увеличился спрос на автомобили с традиционными моторами
Марина Аверкина

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Из актуального отчета международной аналитической группы EY следует, что мировой автомобильный рынок активно возвращается к машинам с традиционными двигателями. Все больше покупателей предпочитают бензиновый мотор в своем автомобиле, пишет Reuters.

Аналитики связывают такой выбор сразу с несколькими причинами, среди которых торговые войны, возрастающие сомнения покупателей в готовности инфраструктуры и адекватной стоимости электрокаров, а также корректировка государственной политики в отношении автомобильного сектора.

Так, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил с инициативой значительно ослабить жесткие топливные нормативы, утвержденные предыдущей администрацией. Ожидается, что это решение станет дополнительным стимулом для роста спроса на машины с бензиновыми двигателями. В свою очередь, в ЕС рассматривают возможность смягчить планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, работая над их упрощенной версией.

По словам главы глобального направления EY Константина М. Галла, власти вынуждены принимать подобные шаги из-за медленного перехода на электротранспорт. По данным исследования EY, около 50 процентов опрошенных покупателей по всему миру заявили, что планируют в ближайшие 24 месяца приобрести новый или подержанный автомобиль с ДВС. Это на 13 процентных пунктов больше, чем было в 2024 году.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 декабря 2025 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 декабря 2025 года:новые правила расчета
11 ноября 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Одновременно снизилась доля тех, кто предпочитает чистые электромобили, — на 10 процентных пунктов (или 14 процентов). Поубавился интерес и к гибридам — на 5 процентных пунктов (до 16 процентов). При этом 36 процентов потенциальных покупателей электрокаров признались, что пересматривают или откладывают покупку из-за текущей геополитической обстановки.

Гаал подчеркнул, что власти ЕС пришли к тому, что теперь «больше обращают внимание на научные факты, а не на убеждения». Но пока западные страны вводят защитные меры от китайских электрокаров в виде пошлин на импорт, автомобили с ДВС китайского производства также успешно теснят западные бренды на глобальном рынке.

Тем временем в российском Центре стратегического развития предложили ввести новые льготы для покупателей и производителей автомобилей с электромоторами. Согласно исследованию аналитиков, эта мера позволит стимулировать спрос на «зеленый» транспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

    Путин рассмотрит списки на помилование

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok