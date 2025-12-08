В России предложили новые льготы для электромобилей

ЦСР: В России нужно расширить льготы для электрокаров

В Центре стратегического развития (ЦСР) предложили ввести новые льготы для покупателей и производителей автомобилей с электромоторами. Согласно исследованию аналитиков, которое приводит РИА Новости, это позволит стимулировать спрос на «зеленый» транспорт.

«По результатам исследования мы предлагаем: пересмотреть меры господдержки электротранспорта, сосредоточив внимание на предоставление льготных условий для производства доступных моделей и их компонентов и расширении льгот для покупателей электромобилей», — отметили эксперты.

В ЦСР также выступили с предложением ввести особые таможенные и налоговые режимы для импорта электрокаров и механизмов, которые были бы направлены на снижение конкурентоспособности машин на традиционном топливе. Для такси и городского транспорта, в свою очередь, хотят ввести ряд ограничений.

Аналитики напомнили, что сегодня в России действует концепция развития производства и использования электрического транспорта, согласно которой к 2030 году ежегодно на территории страны должно выпускаться порядка 215 тысяч электрокаров, а их доля рынка должна составлять не менее 15 процентов. Помимо этого, документ предусматривает расширение парка «зеленого» транспорта до 1,4 миллиона единиц.

Тем не менее, льгот для производителей и покупателей немного. Для первых предусмотрены субсидии по специнвестконтрактам, которые заключаются с Минпромторгом РФ, для вторых — скидка в размере 35 процентов (но не более 925 тысяч рублей) по госпрограммам, отмена платы за проезд по платным трассам и транспортного налога в ряде регионов.

