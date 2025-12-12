Реклама

05:21, 12 декабря 2025Бывший СССР

Экс-боец ВСУ сравнил подготовку военных в России и на Украине

Экс-боец ВСУ Хантер: Подготовка в ВС России несравнимо выше, чем на Украине
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stringer / Reuters

Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из бывших военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно превосходит уровень, который давали украинские учебные центры. С таким заявлением выступил командир боевого расчета БПЛА с позывным Хантер, пишет РИА Новости.

«Разница колоссальная. У нас каждый день занятия. Да, есть отдых, но большую часть времени мы проводим на полигонах. Это тактическая подготовка, медицинская подготовка», — отметил он.

Экс-боец ВСУ также отметил, что в батальоне действует собственная служба, регулярно разрабатывающая новое оборудование.

В конце ноября стало известно, что на Украине в ближайшее время могут ликвидировать штурмовые войска. Как уточнили силовики, этот вид войск в рядах Вооруженных сил Украины показал низкую эффективность.

В свою очередь, военкор Андрей Руденко заявил, что потеря Краматорска повлечет катастрофическую фазу для ВСУ.

