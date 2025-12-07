Военкор Руденко: Потеря Краматорска повлечет катастрофическую фазу для ВСУ

Военный корреспондент Андрей Руденко обратил внимание на тревогу в украинских СМИ из-за Краматорска. Он отметил, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс сообщил о продвижении российских войск в направлении Малиновки, и это является прямой угрозой для города. Военкор прокомментировал эти публикации в своем Telegram-канале.

«Бьют тревогу, потому что понимают: потеря Краматорска — это уже не просто провал или неудача, а переход в катастрофическую фазу для ВСУ, для властей в Киеве, да и для Запада», — написал он.

Руденко выразил мнение, что Краматорск — один из последних замковых камней в оборонительной конструкции противника. «Да, Киев давно отказался от Донбасса, (...) но он играет для остальной Украины роль буфера, последней крепости, и выбрали ее в этом качестве не случайно. По сути, вся территория Донбасса — это (...) один большой и идеальный укрепрайон, естественный оборонительный рубеж», — написал он.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос обеспокоился, что пока внимание украинской общественности приковано к ситуации в Красноармейске и Димитрове, российские войска продолжают наступление на других участках фронта и могут попытаться форсировать Днепр.