16:12, 12 декабря 2025Бывший СССР

Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

Шарий: Ермак через Миндича и Ваншельбойма ограбил ООН
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / File Photo / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак организовал хищение 50 миллионов долларов (около 4 миллиардов рублей) из фондов ООН. Об этом написал украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Андрей Ермак через [бизнесмена] Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения Виталия Ваншельбойма в 2021-2022 годах организовал хищение денежных средств ООН», — сообщил он.

По словам Шария, экс-глава ОП отвечал за вывод средств, которые были направлены в виде займов на счета британских компаний. Предприятия якобы были аффилированы с экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Связующим звеном выступал Тимур Миндич, обвиненный 10 ноября в организации коррупционных схем на Украине.

В октябре Национальная судебная коллегия Испании заявила об экстрадиции в США бывшего замглавы управления ООН по обслуживанию проектов, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма. В пресс-релизе отмечалось, что он воспользовался служебными полномочиями для вывода средств со счетов ООН в британские компании.

Шарий утверждает, что Ваншельбойм направлял средства в компании, подконтрольные британскому предпринимателю Дэвиду Кендрику. «Вместе с тем денежные средства ООН до настоящего времени контролируются А. Ермаком, Д. Кендриком и Б. Джонсоном», — заключил он.

