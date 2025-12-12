Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на онлайн-собрании коалиции желающих

Эстония и Польша по-разному проигнорировали речь Зеленского на коалиции желающих

Представители Эстонии и Польши разными способами проигнорировали речь президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-встрече коалиции желающих. Эстонцы удалились, оставив в кадре пустые кресла, а глава польского МИД Радослав Сикорский отвлекся на разговор, об этом свидетельствуют кадры с трансляции собрания, опубликованные в Telegram-канале украинского лидера.

Во время своего выступления Зеленский рассказал о разговоре с американской стороной о гарантиях безопасности для Украины.

На кадрах демонстрировался экран, на который выведены трансляции из кабинетов представителей стран коалиции. Так, оказалось, что во время речи украинского лидера кресла в кабинете представителей Эстонии оказались пусты, а Сикорский в этот момент активно разговаривал с кем-то, кто стоял за кадром.

