12:15, 11 декабря 2025

Лавров заявил о передаче США предложений России по Украине

Лавров: Россия передала США дополнительные предложения гарантий безопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская сторона передала американским коллегам дополнительные предложения по Украине о коллективных гарантиях безопасности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, обсуждая гарантии безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что переговоры России и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Министр также отметил, что Москва приветствует искренние стремления американского лидера Дональда Трампа разрешить украинский кризис, однако указал на то, что одного стремления для этого недостаточно.

