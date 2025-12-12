Реклама

17:48, 12 декабря 2025

Фон дер Ляйен высказалась о ходе переговоров по Украине

Фон дер Ляйен: План по Украине из 20 пунктов приобретает четкие очертания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продвигаются вперед, и план из 20 пунктов приобретает все более четкие очертания. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщает Politico.

«Думаю, самые сложные вопросы, с одной стороны, касаются территорий, и это то, что может решить только президент [Украины Владимир] Зеленский и народ Украины», — отметила она.

Второй по важности темой, по мнению главы ЕК, являются гарантии безопасности. «Они должны гарантировать прочный мир. И мы всегда говорим о "стальном еже", которым должна быть Украина, чтобы она была неперевариваемой для любого потенциального захватчика», — отметила она.

Следующей по важности темой, по словам фон дер Ляйен, является вопрос изъятия замороженных российских кредитов для предоставления кредита Украине. «При этом Украине придется погашать эти займы только в том случае, если Россия выплатит репарации», — пояснила глава ЕК.

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

