ФСБ показала видео задержания и арсенал подпольных оружейников

ФСБ показала на видео изъятые у подпольных оружейников автоматов и гранатометов

ФСБ и МВД задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны. Кадры операции и изъятый арсенал публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как спецназ врывается в мастерские, где переделывали гражданские образцы оружия в боевые. Всего изъяли 378 единиц оружия, среди которых 173 винтовки, 88 пистолетов, 81 автомат, 32 гранатомета.

На кадрах демонстрируются изъятые образцы огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что нелегальная деятельность была пресечена в 53 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, ДНР и ЛНР.