11:48, 12 декабря 2025Россия

Генерал заявил об участии экс-главы офиса Зеленского в ввозе ядерных отходов на Украину

МО РФ: Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза отработавшего ядерного топлива на Украину. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев в ходе брифинга.

Российский генерал заявил, что деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности вызывает серьезные опасения.

«Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку», — подчеркнул он.

Ртищев отметил, что Ермак курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других профильных организаций. Маршруты поставок такого рода топлива были организованы через Польшу и Румынию.

Ранее стало известно, что в ноябре были предотвращены попытки отправления российских военных и представителей руководства новых регионов России. Диверсии планировались с применением смесей колхицина и трет-бутилбициклофосфата, которые по токсичности и скорости действия сопоставимы с отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX.

