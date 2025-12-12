В Минобороны России заявили о попытках диверсий с химикатами против властей новых регионов

В ноябре предотвращены новые попытки отравления российских военнослужащих и представителей власти новых регионов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого Минобороны опубликовало в Telegram.

По его словам, диверсии планировались с использованием напитков, содержащих смесь колхицина и трет-бутилбициклофосфата. Ртищев подчеркнул, что по своей токсичности и скорости действия это соединение сопоставимо с отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX.

«Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания», — добавил начальник войск РХБЗ.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют беспилотники для сброса бутылок с отравленной водой на российских военнослужащих.

Кроме того, стало известно, что в августе 2022 года Киев отравил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По версии Минобороны России, для этого использовались списочные химикаты, поставленные на Украину при содействии западных стран.

