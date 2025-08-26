Россия
08:43, 26 августа 2025Россия

ВСУ попытались отравить российских бойцов с помощью воды

Боец Ричик: ВСУ скидывают с БПЛА бутылки с отравленной водой на ВС РФ в Донбассе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Серебрянском лесничестве в Донбассе, чтобы скидывать с них бутылки с отравленной водой на военнослужащих ВС России. Также с помощью дронов они минируют территорию региона, сообщил боец батальона «Шрама» спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик, передает РИА Новости.

«Скидывают "колокольчики" (кассетная противопехотная мина НАТОприм. «Ленты.ру»), воду отравленную, сигареты, "лепестки" (противопехотная мина прим. «Ленты.ру»), все скидывают, что у них есть», — уточнил российский военный.

По словам его сослуживца, противник также активно сбрасывает магнитные мины, замаскированные под кусты.

Ранее сообщалось, что российский боец спас целую группу российских военных за мгновение до взрыва магнитной мины ВСУ.

