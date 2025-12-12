Кошкович: Слова генсека Рютте говорят о стремлении НАТО к войне

Слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к войне в Европе говорят о стремлении альянса к такому развитию событий. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Мы вас предупреждали, что это произойдет. Венгерские консерваторы предвидели это безумие. Я не знаю, сколько раз вам было сказано, что военная коалиция хочет войны», — говорится в публикации.

Кошкович призвал остановить тех, кто хочет войны, подчеркнув, что такой сценарий зависит от европейских граждан.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона.