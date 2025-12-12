Реклама

Россия
15:16, 12 декабря 2025Россия

Главнокомандующий ВМФ России получил новое звание

Минобороны: Главнокомандующий ВМФ России Моисеев стал адмиралом флота
Майя Назарова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев получил новое звание. Он стал адмиралом флота, информация об этом появилась на сайте Минобороны.

Кроме того, на ресурсе ведомства опубликовали фотографию Моисеева в форме с погонами адмирала флота.

Адмирал флота считается высшим корабельным званием высшего офицерского состава ВМФ РФ, оно соответствует войсковому званию «генерал армии», пояснили в Минобороны.

Звание адмирала флота присваивает президент России.

До этого сообщалось, что Моисеева поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское, Гвардейского района Калининградской области. В 1987 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге.

В ноябре этого года президент России назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению. Его сделали главным ответственным за тыл армии.

