Назначение боевого генерала главным тыловиком Минобороны объяснили

Шлепченко: Возглавивший тыл МО Санчик может изменить систему снабжения армии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Президент России назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению. Теперь он станет главным ответственным за тыл армии. Военный обозреватель Влад Шлепченко объяснил в беседе с «Царьградом», почему этот выбор примечателен.

По его словам, назначение Санчика примечательно тем, что новый замглавы Министерства обороны (МО) — не кабинетный чиновник, а боевой генерал с реальным опытом командования. По его мнению, этот выбор внушает надежду на перемены в системе снабжения армии.

Одновременно на должность замминистра обороны был назначен Василий Осьмаков, специалист по промышленности и импорту технологий, ранее занимавший пост в Минпромторге. Предполагается, что их совместная работа поможет наладить поставки современной техники и оборудования, необходимых на фронте.

Шлепченко напомнил, что вопросы снабжения остаются одними из самых острых. Частые кадровые перестановки в тыловых структурах и расследования в отношении бывших руководителей показывают, что власти ищут эффективные решения. Санчик стал уже пятым начальником тыла за время проведения СВО.

По словам обозревателя, генерал пользуется авторитетом среди военнослужащих и хорошо понимает реальные нужды армии, в том числе потому, что прежде командовал группировками «Восток» и «Юг». Также известно, что он поддержал инициативу установки памятника волонтерам, погибшим в зоне СВО.

Кроме того, обратил внимание Шлепченко, Санчик обладает серьезным потенциалом как управленец и заслужил высокий уровень доверия.

«Россия продолжает исправлять недочеты предвоенных лет. Опыт в очередной раз показывает, что развалить военную машину государства коррупцией и ошибочной расстановкой приоритетов легко и просто. А вот вновь ее пересобрать, особенно в ходе войны, сделать по-настоящему эффективной и гибкой в решении боевых задач — задача нетривиальная, требующая усилий всего общества, от рядовых бойцов до высшего руководства включительно», — заключил он.

Ранее в субботу стало известно о назначении Санчика заместителем министра обороны Андрея Белоусова и том, что бывший замминистра Андрей Булыга стал заместителем секретаря Совбеза России.

    Все новости