Глотатель мечей раскрыл неожиданный секрет профессии

Пользователь Reddit с ником Gorczynska, занимающийся глотанием мечей, рассказал о тонкостях этого процесса. В частности, он признался, что не испытывает боли во время представления, так как он и его коллеги по ремеслу всегда используют исключительно тупые клинки.

«Я научился этому, проглотив проволочную вешалку, согнутую в форме меча. Мне потребовалось около двух недель, чтобы научиться глотать проволоку, после чего прошло около месяца, прежде чем я смог успешно проглотить меч», — написал автор.

Он добавил, что максимальная длина меча напрямую зависит от роста глотателя. В его случае речь идет о 43-сантиметровом лезвии, причем снаружи будет оставаться примерно 2,5 сантиметра. Однако его более высокие коллеги могут проглотить клинки длиной до 53 сантиметров.

«Я запрокидываю голову назад так, чтобы пищевод был прямой линией, затем открываю гортань, отвожу ее в сторону и осторожно направляю меч вниз так, чтобы кончик клинка упирался в дно желудка, — написал автор. — Это в каком-то смысле дискомфортно, но не больно. Ощущения примерно такие, какими вы их себе и представляете. Если я отпущу лезвие, пока оно находится у меня в теле, я могу почувствовать биение своего сердца, прижимаясь к мечу, это довольно круто».

