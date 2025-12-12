Реклама

20:45, 12 декабря 2025

Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

Блогер Пучков заявил, что водка не помогала ему засыпать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что отказался от идеи пить водку для того, чтобы лучше спать. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин отметил, что некоторое время назад он в течение трех лет ездил на гастроли по многим городам России и показывал фильмы. По его словам, во время публичных выступлений он волновался, а после них не мог заснуть. «Я попробовал водку пить. От водки я вообще плохо сплю. Неважно, сколько выпить, я от нее плохо сплю. В результате не высыпаешься — дальше еще хуже. В смысле, если ты на следующий день не выспался, ты плохо говорить будешь», — пояснил переводчик.

После этого блогер решил не употреблять крепкий напиток на ночь. Он также добавил, что перед выступлениями старался не есть плотно, чтобы ему было легче говорить.

Ранее Гоблин рассказал, что его пытались обокрасть в Европе. По его словам, неизвестные попытались вытащить у него телефон.

