Иностранец приехал в Россию с иконами и поплатился

Иностранца с иконами на 1,3 миллиона рублей остановили таможенники в Шереметьево

Иностранец приехал в Россию с иконами и поплатился — его привлекли к административной ответственности и выписали крупный штраф. Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной таможенной службы (ФТС), который появился в распоряжении «Ленты.ру».

Гражданина Греции, прибывшего в Москву из Белграда (Сербия), остановили таможенники в столичном аэропорту Шереметьево. В его багаже были обнаружены 12 незадекларированных православных икон на 1,3 миллиона рублей. Нарушитель пояснил, что приобрел их на родине за 2,8 тысячи евро (более 260 тысяч рублей).

Таможенный эксперт определил, что иконы датируются началом XXI века. Они изготовлены из дерева, покрытие выполнено из левкаса, темперы и золочения. Среди них были изображения Богородицы, Николая Чудотворца, Великомученика Пантелеймона и Георгия Победоносца.

В отношении иностранца возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ему также пришлось заплатить штраф в 682 тысячи рублей, что составило половину от общей стоимости икон.

