Забота о себе
05:04, 12 декабря 2025

Иррациональное поведение мужа после рождения ребенка заставило жену написать порнозвезде

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, чей муж отказался от орального секса после того, как она родила ребенка. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, девять месяцев назад у них с мужем родился сын. До рождения ребенка сексуальная жизнь пары была гармоничной, но теперь мужчина отказывается доставлять супруге удовольствием с помощью орального секса. «Когда я спросила, почему, он ответил, что не может смириться с тем фактом, что наш сын вышел оттуда. Что сделать, чтобы убедить его в том, что он ведет себя иррационально?» — задалась вопросом автор письма.

В ответ Стоядинович обратила внимание на то, что муж делает разницу между оральным сексом и пенетрацией после родов. Вопрос о причинах различий она предложила сформулировать мягко. «Иногда достаточно разговоров, чтобы человек осознал, что сам по себе он ведет себя иррационально», — отметила она.

Специалистка также заявила, что женщина имеет право потребовать от мужа начать работать над преодолением психологического блока самостоятельно или с помощью сексолога. «Независимо от того, что ему в конечном итоге придется делать — делиться эмоциями с друзьями или посещать психотерапевта — решительная передача мяча на его площадку оставляет ему множество возможностей избежать проблемы», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. Она предложила перепроверить, действительно ли автор письма понимает все предписания врачей верно.

