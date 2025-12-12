Избиение бьюти-блогерши в российском салоне красоты попало на видео

На бьюти-блогершу Марину Ильину из Нижнего Новгорода напали в салоне красоты

Бьюти-блогерша из Нижнего Новгорода Марина Ильина подверглась жестокому избиению в салоне красоты. Соответствующие кадры попали в распоряжение Telegram-канала Baza.

Россиянка известна разоблачительными видео о бьюти-мастерах. Инфлюэнсерша записывается к ним на процедуры, тестирует их и задает провокационные вопросы, снимая при этом весь процесс на смартфон. Полученный материл она выкладывает в соцсети.

На этот раз Ильина записалась к Юлии, которая оказалась не только владелицей салона, но и мастером ногтевого и косметологического сервиса. В начале процедур блогерша выяснила, что она работает без диплома, поэтому включила камеру и начала требовать от нее документы. Однако вместо них Ильина получила удар по голове. К нападению присоединился муж Юлии, который в итоге вынес ее из помещения на улицу, взяв за ноги.

В результате инцидента блогерша получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Кроме того, ей разбили камеру смартфона. Женщина написала заявление в полицию.

