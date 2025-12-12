Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

Euractiv: Каллас заявила, что скандал с мошенничеством евродипломатов потряс ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что скандал с мошенничеством, по обвинению в котором были задержаны бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини и экс-генсек внешних связей ЕС Стефано Саннино, потряс Евросоюз. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на одного из участников совещания должностных лиц Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

«Эти скандалы, несомненно, потрясли нас», — приводит слова Каллас собеседник издания.

В ответ на разрастающийся скандал глава евродипломатии анонсировала изменения в политике ЕСВС, касающейся уведомлений о совершении неправомерных действий. Однако, по словам участников совещания, выступление Каллас содержало мало конкретики и вызвало разочарование у присутствующих.

2 декабря в Бельгии прошли обыски в частных домах, здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в мошенничестве, помимо Могерини и Саннино, был задержан один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти.