«Ковер» стало словом года из-за задержек и отмен рейсов в России

«Ковер» стало словом года в сфере туризма из-за задержек и отмен рейсов в России. Опрос провела Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В выборе слова года поучаствовала тысяча пользователей. За понятие «Ковер» проголосовало 59 процентов опрошенных. Вторым по популярности стало слово «безвиз» (27 процентов). Третье место с большим отрывом и результатом в семь процентов занял «мазут». При этом слово «инвестиции» набрало ноль процентов голосов.

В шорт-лист также вошли понятия «реестр», «налог», «период охлаждения», «замедление», «тайфун», «облет» и «автотуризм». Пользователи могли выбрать слово года с 4 по 11 декабря. Им разрешалось голосовать сразу за несколько вариантов.

Ранее россиянам дали советы на случай задержки рейса в аэропорту из-за плана «Ковер». Например, им рекомендовали рассчитывать в таком случае на собственные деньги, так как выдачи талона на обед можно ждать долго.