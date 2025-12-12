Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 12 декабря 2025Путешествия

«Ковер» стало словом года из-за задержек и отмен рейсов в России

АТОР: Россияне выбрали «Ковер» словом года в сфере туризма
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Ковер» стало словом года в сфере туризма из-за задержек и отмен рейсов в России. Опрос провела Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В выборе слова года поучаствовала тысяча пользователей. За понятие «Ковер» проголосовало 59 процентов опрошенных. Вторым по популярности стало слово «безвиз» (27 процентов). Третье место с большим отрывом и результатом в семь процентов занял «мазут». При этом слово «инвестиции» набрало ноль процентов голосов.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

В шорт-лист также вошли понятия «реестр», «налог», «период охлаждения», «замедление», «тайфун», «облет» и «автотуризм». Пользователи могли выбрать слово года с 4 по 11 декабря. Им разрешалось голосовать сразу за несколько вариантов.

Ранее россиянам дали советы на случай задержки рейса в аэропорту из-за плана «Ковер». Например, им рекомендовали рассчитывать в таком случае на собственные деньги, так как выдачи талона на обед можно ждать долго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

    Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok