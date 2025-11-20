Путешествия
Россиянам дали советы при задержке рейса из-за плана «ковер»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам дали советы при задержке рейса в аэропорту из-за плана «ковер». Рекомендациями поделилась тревел-блогер из России Елена в своем личном блоге «Ты ж Турагент!» на платформе «Дзен».

В первую очередь она отметила несколько вещей, о которых нужно обязательно помнить в такой ситуации. Так, необходимо учитывать, что при введении «ковра» есть вероятность, что рейс не прост перенесут, а отменят. Также часто в период ожидания разрешения на полеты приходится рассчитывать на собственные деньги, так как выдачи талона на обед можно ждать долго. «Гораздо проще иметь заначку, чтобы купить еду самому, а потом уже с претензией и чеками идти за возмещением», — отметила Елена.

По словам турагента, лучше не выбирать короткие стыковки в аэропортах тех городов, где часто вводится «ковер». «И приготовьтесь к сюрпризам. Добираться до дома вам скорее всего придется за свой счет с последующим выбиванием компенсации», — добавила автор блога.

Она напомнила, что в случае задержки вылета более чем на два часа авиаперевозчик обязан предоставить напитки, при более длительных задержках — питание и отель. При этом в случае плана «ковер» не предусмотрено возмещение трат на тур. «Некоторые ТО (туроператоры. — прим. «Ленты.ру») делают возврат при наличии возможности, так что заявление все-таки стоит написать», — подчеркнула Елена. Также чаще всего турагенты предлагают в подобных случаях варианты перевозки, поэтому потребовать компенсации за моральный вред не получится, добавила она.

Автор блога пишет, что при введении плана «ковер» рациональнее всего воспользоваться услугами во время ожидания рейса, не отменять тур и вылететь позже, а по возвращении направить претензию в турагентство и попросить возместить пропущенные из-за задержек дни.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) призвали ввести в стране компенсации для пассажиров в случаях овербукинга, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, эти меры — в интересах российских потребителей.

