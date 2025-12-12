Кремль заявил о «не страдающих дефицитом общения» Путине и Эрдогане

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают связь и совершенно не страдают дефицитом общения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
«Ни Путин, ни Эрдоган не страдают дефицитом общения. Они общаются постоянно, предметно, поэтому такой проблемы нет», — признал представитель Кремля.
По словам Пескова, визит Путина в Турцию будет организован «при возможности сразу».
Ранее россйиский президент во время визита в Ашхабад обсудил с Эрдоганом «грандиозное жульничество» Европы в отношении российских замороженных активов.