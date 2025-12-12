Реклама

17:21, 12 декабря 2025Силовые структуры

Лишенному звания генерала смягчили приговор за нападение на дом российского губернатора

ВС РФ снизил на 1,5 года срок экс-генералу СК Музраеву за теракт против Бочарова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Верховный суд России смягчил наказание бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, осужденному за теракт против губернатора Андрея Бочарова. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор лишенному звания генерал-лейтенант юстиции снижен на 1,5 года, соответственно, Музраев будет сидеть 18,5 года в местах лишения свободы. Его освободили от наказания по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В марте 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Музраева к 20 годам лишения свободы за нападение на дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По версии следствия, экс-офицер СК причастен к поджогу губернаторского дома, которое произошло 16 ноября 2016 года. Преступление совершили трое членов организованной группировки. Спустя три года был задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов и он дал показания на Музраева.

Экс-генерал СКР свою вину не признал и заявил, что у него не было с губернатором противоречий.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

