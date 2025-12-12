Реклама

13:32, 12 декабря 2025Забота о себе

Любителей горячих напитков предупредили о риске опасного заболевания

Врач Вялов: При частом употреблении горячих напитков может развиться рак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что у любителей горячих напитков повышен риск развития рака. Предупреждение об этом опасном заболевании он опубликовал в своем Telegram-канале.

Вялов рассказал, что из-за горячих напитков происходит гибель клеток в полости рта и пищевода. Из-за этого, по его словам, могут возникнуть ожоги слизистой оболочки и начаться воспалительные процессы. Из-за этого при частом употреблении горячих напитков повышается риск развития рака, объяснил он.

«Особенно важно избегать употребления кипятка, который моментально повреждает нежные ткани пищевода», — написал врач. В заключение Вялов добавил, что напитки считаются горячими, если их температура превышает 65℃.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что при раке молочной железы зачастую приходится удалять грудь. Однако даже после операции у некоторых женщин может возникнуть рецидив, предупредил он.

