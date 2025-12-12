Мерц рассказал детали переговоров по Украине

Мерц: ЕС пытается вовлечь США в свои переговоры с Украиной по мирному плану

Страны Европейского союза (ЕС) пытаются вовлечь США в свои переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы пытаемся вовлечь и американское правительство в переговоры, которые мы ведем между собой, а также с Украиной (...). Мы готовы внести вклад в это, но также потребуется и вклад американцев», — заявил политик.

Мерц добавил, что важнейшей частью потенциальных гарантий безопасности является «длительное укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

10 декабря стало известно, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Киев должен получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности.