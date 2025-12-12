Трогательное послание российскому участнику СВО от матери случайно попало на видео

Послание матери бойцу ВС России с просьбой беречь себя случайно попало на видео

Трогательное послание матери российскому участнику специальной военной операции (СВО) случайно попало на видео от Министерства обороны России. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

На видео военнослужащий расчета беспилотников группировки войск «Север» собирает летательный аппарат, и в кадр попадает подарочный браслет с гравировкой, показавшийся из-под рукава форменного бушлата.

На украшении бойца выгравирована надпись с просьбой быть осторожным: «Береги себя и помни: ты всегда в моем сердце, а я всегда рядом. Мама».

