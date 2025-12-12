Реклама

08:29, 12 декабря 2025

Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

Глава Минобороны Британии Хили сообщил о разведывательных поездках на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Британские военные совершили ряд разведывательных поездок на Украину в рамках подготовки к размещению войск на территории республики в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Джон Хили, передает Fox News.

«В течение последних шести месяцев 200 военных планировщиков из более чем 30 стран работали вместе. Мы провели разведывательные визиты на Украину. У нас есть готовые войска, у нас есть самолеты. У нас есть корабли, готовые к развертыванию», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания готова направить на Украину войска и снаряжение для обеспечения соблюдения мирного соглашения после его подписания.

Ранее Хили заявил, что Великобритания готова взять на себя «тяжелую работу» после наступления мира на Украине, если план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта будет реализован.

