10:33, 12 декабря 2025Россия

В России заявили о размещении Киевом иностранных наемников на Одесском припортовом заводе

Генерал Ртищев: Киев разместил наемников и РСЗО на Одесском припортовом заводе
Майя Назарова

Фото: Michal Dyjuk / AP

Киевские власти разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на Одесском припортовом заводе — объекте опасности первого класса. Об этом рассказал на брифинге Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Генерал отметил, что в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники. Он обосновал это тем, что в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более 200 тонн жидкого аммиака и может возникнуть техногенная катастрофа.

До этого Ртищев заявил о регистрации более 600 случаев применения Украиной химических средств.

Представитель Минобороны подчеркнул, что также удалось пресечь попытки диверсий с использованием химикатов в отношении властей новых регионов России.

