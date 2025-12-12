Реклама

10:17, 12 декабря 2025Россия

В Минобороны России заявили о сотнях случаев применения Украиной химических средств

Сергей Истомин
Фото: Baz Ratner / Reuters

Минобороны России зафиксировало сотни случаев применения Украиной химических средств. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, задокументировано более 600 случаев использования Киевом таких средств борьбы с беспорядками, как хлорацетофенон и CS («газ Сирень»), а также химикатов из списков Конвенции по запрещению химического оружия: хлорпикрина, BZ и синильной кислоты.

Ртищев также сообщил, что пресечены попытки диверсий с использованием химикатов в отношении властей новых регионов России.

Ранее Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия доказательства использования Киевом токсичных химикатов. Российские эксперты подтвердили наличие на Украине сети лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ.

